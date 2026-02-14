脚本家の三谷幸喜氏（64）が14日、総合司会を務めるTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）を欠席。同局の安住紳一郎アナウンサーが事情を説明した。

冒頭では、三谷氏の空席と安住アナが映し出され、安住アナは「ご覧のように、三谷さんなんですが本日欠席です」とアナウンス。

「ケガをしたということなんですが、私の携帯電話に三谷さんからのメールが来ていますので」」と手元のスマホを操作、「“大変申し訳ないことですが、今日は番組を欠席させていただきます。今日昼過ぎ、散歩の途中、近所の公園で木にぶつかってしまいました。人生で木にぶつかったのは2度目になります。みなさんもくれぐれもお気を付けください。オリンピック万歳、ニッポン頑張れ 三谷幸喜”」と読み上げた。

安住アナは「いろいろ気になりますけど」としながら、自身の返信も読み上げやり取りを明かし、「あの…、これほんとのことなんで、病院にほんとに行って精密検査を受けるくらい、かなりぶつかっちゃったということのようですね」と説明した。

三谷氏は番組最後に生電話で対応。「すみませんでした、今日。考え事しながら歩くのはダメですね。みんなにも言いたいんですけど、もし僕が歩いていて木に向かって直進していたら“危ないぞ”と言ってほしい。早めに。元気ですよ。あとさ、カーリング面白いね、最高じゃないですか」と明るいトーンで話した。