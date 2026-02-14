菅井友香「飛行機が石破前総理と一緒の便で」 仕事で驚き！写真集お気に入りカット紹介
菅井友香の写真集『たびすがい』（ワニブックス）の発売記念取材会が2月14日、都内で開催された。今年芸能生活10周年を迎える菅井が登壇し、写真集への思いや撮影エピソードなどを語った。
【写真】全身オフホワイト！お気に入りカット紹介する菅井友香
本作は、沖縄・座間味島を舞台に撮影された一冊。“初めての菅井友香”をテーマに、これまで見せたことのない素顔や新たな魅力を収めている。完成した写真集を手にした感想を聞かれると、「『たびすがい』ということで、沖縄の座間味島を旅したのですが、その時の様子がありのまま詰まっています。今回はスタイリングやメイクの幅もとても広くて、ページをめくるたびに全然違う自分がいて、私自身知らなかった私をたくさん引き出していただけたと思います」と、出来上がりへの手応えを語った。
沖縄・座間味島での撮影については、「去年の夏、7月ぐらいに行かせていただきました。座間味島には初めて行ったのですが、無人島の砂浜が真っ白で、テンションが上がっていろんなポーズをした時の1枚が表紙になっています。島の美しさとか眩しさ、キラキラ輝いていたのが印象的でした。」と振り返る。
思い出深いエピソードについては、「動物が大好きなんですけど、座間味島に住んでいる猫たち、にゃんこたちをたくさん見ることができて、出会うたびに近づいていきました。猫たちが人慣れしていたので、すぐ仲良くなることができて嬉しかったです。あと、帰りの飛行機が石破前総理と一緒の便で、すごくびっくりしました。飛行機の雰囲気がなんか違うんじゃないかな…って思っていたら、斜め後ろにいらして。こんなことってあるんだ！と最後まで忘れられない旅でした。」と語った。
また、撮影を通して新たに発見した自分について問われると、「親しみやすさがあるんじゃないかなと思っていて、この写真集もすごく手に取りやすい、元気が出るようなものになっていると思うんですが、出来上がった写真集を見て、今までになかった大人の魅力が出てきているんじゃないかなとも思っていて。今回スタッフの皆さんが引き出してくださった一面だと思うので、自分でもびっくりしたところでした。」と笑顔を見せた。
お気に入りのカットについては、「とても光が綺麗な1枚です。カメラマンの田尾さんが光を操る、光の魔術師といわれている素敵な方で、その田尾さんが撮ってくださった1枚が今までにない表情になっていると思い選ばせていただきました。この赤チェックの水着もとても可愛くてお気に入りです。」と思い入れを明かした。さらにもう1枚選んだというカットについては「旅の中でいただいたご飯がとってもおいしくて。暑かったので、ジュースを飲んでる時がすごく幸せで、夢中になって飲んでいたところを全然気づかずに撮っていただいていたんです。これを見ると旅の思い出が蘇るので、選ばせていただきました。」と話した。
さらに、カレンダー『よるすがい』と写真集がセットになった初回限定版についても触れ、「座間味島で撮った夜のカットと、カレンダーだけで見られるカットとして衣装とスタイリングを新たに追加して作っていただきました。写真集よりも挑戦的で攻めたものになっています。表紙のように女優帽をかぶってかっこよく撮っていただいたり、他にも電飾を巻いたり、赤いマフラーをして可愛らしく撮っていただいたり、めくるたびに違う写真がいっぱいあるので、4月から始まる毎日に、皆さんの手元で明るく寄り添えたら嬉しいなという思いが詰まっています。」と見どころを語った。
定番の質問、写真集の点数を聞かれると「グループを卒業した後もこうして写真集を出させていただけることはとても感謝でいっぱいです。感謝を込めて、３冊目の写真集なので今回は300点で、今までで1番高い点数にさせていただきます！」と答えた。
バレンタインデーにちなみ、バレンタインの思い出について聞かれると「女子校出身なので、バレンタインはとても楽しかったです。クラスのみんな40人ぐらい、それぞれ自分で作って交換していて、私も頑張って徹夜で朝4時ぐらいまでクッキーを焼いていました。でもお砂糖を入れ忘れてしまって…、出来上がったものを父に最初に食べてもらったら、なんか全然甘くないなって、ダメ出しをされてしまった思い出があります。結局それは自分で食べる用にして、そこから作り直してなんとかギリギリ朝までに間に合いました」と学生時代のエピソードを語った。
さらに今年は大河ドラマに出演し話題。「ずっと夢であり目標だった大河ドラマに出演させていただけて、とても嬉しいです。撮影現場は緊張もあったんですが、とにかく楽しくて。主演の仲野太賀さんのお芝居や振る舞いも、すごく尊敬しています。」と話し、今後の目標については「大河ドラマをきっかけに石川県に行かせていただいたりして、地元の方々と交流をしたりとか、“まつ”の菅井さんだって言っていただけたりしてすごく嬉しくて。これから、作品を通してたくさんの方にメッセージを伝えられるようになりたいですし、もっといろんな作品に出演できるように頑張っていきたいなと思います。」と語った。挑戦したい役柄については「写真集の中でも強い女性がテーマの写真もあって、そういったイメージの戦う女性とか、アクションにもチャレンジできるように、今キックボクシングを頑張っています」と意欲を見せた。
最後には、「今まで知らなかった自分に出会う旅ということで、この写真集を通して私も新たな自分に出会うことができました。一緒に旅している気持ちで見ていただけたら嬉しいですし、これからの人生も同じ景色を見て一緒に旅していただけたら嬉しいです。」とメッセージを送り、取材会を締めくくった。
