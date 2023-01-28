【モデルプレス＝2023/01/28】元櫻坂46の菅井友香が1月28日、都内で行われた「つかこうへい復活祭2023『新・幕末純情伝』」（東京・紀伊國屋ホールにて1月28日より、神戸・AiiA 2．5 Theater Kobeにて2月17日より上演）の舞台挨拶・公開ゲネプロに出席。熱演に反響が殺到した。【写真】菅井友香、キス&アクションシーン幕末の京都を舞台とする『幕末純情伝』は、新撰組の沖田総司（菅井）の人生を、「沖田総司が実は女だった」