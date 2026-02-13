小籔千豊、“どうしても買ってしまう”大好きなスイーツを紹介「もう好きすぎて」「100個以上食うてます」

小籔千豊さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【マイフェイバリットワッフル】マネケン愛がとまりません 定番から人気商品まで食べてみた』の動画をアップ。甘いものを食べる機会がめっきり減ったという小籔さんが“どうしても買ってしまう”大好きなスイーツを教えてくれました。

動画内で、小籔さんは、昔に比べて年間95％甘いものをカットしていると話しつつも「たまに食べてしまうスイーツ」とコメントしたお店がこちら！

◼︎マネケン

ちょっとしたお土産や小腹が空いた時に最適なベルギーワッフルのお店『マネケン』

マネケンのワッフルは、しっかりとした厚みが特徴で、熱を閉じ込め、ワッフル生地が素早く中まで焼き上げられており、外がサクッ、中はふんわりの独特の食感が楽しめるんだそう。

関東から九州にかけて店舗を展開しており、新商品や季節限定メニューも随時発売されるので見逃せません♪

小籔さんは、「マネケン行ったらいろんな味あるんですよ」「僕はもうメープル一択！」「100個以上食うてます」と、カナダ産メープルの芳醇な香りと上品な甘さが広がる「メープルワッフル」190円(税込)を好んで購入されているようです！

小籔さんは、朝からジムに行ってプロテインを飲んで頑張った日でも「どうしても買ってしまう物」「マネケンがもう好きすぎて」とコメント。

買ってきたワッフルを手にすると、「匂いが完璧なのよ」「甘いもの控えようと思ってる僕でもこれは食べます」と言い、食べ始めると「これが美味すぎて他のワッフル食う気がせえへん」と大絶賛されていました！

■動画もチェック

動画内では、小籔さんがダイエットなどについてトークする様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。