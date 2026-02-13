この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【27卒必見】「すぐ真似できる」超大手内定ESを徹底解剖してみた」を公開した。動画では、就活関連の著書を持つライターのトイアンナ氏がゲスト出演し、伊藤忠商事やリクルートなど超難関企業の内定者が書いたエントリーシート（ES）を分析。共通して見られる「10のポイント」を解説し、特別な実績よりも「基礎的な仕事能力」の証明が重要であると結論づけた。



トイアンナ氏はまず、ESの基礎として「チームワーク」を挙げる。会社で働く以上、チームワークは必須であり、学生時代に力を入れたこと（ガクチカ）では「普通の卒ないチームワークができた話を書くべきだ」と語った。その上で、内定者のESには「自発性」や「人を見捨てない」姿勢が表れていると指摘する。例えば、能力不足のメンバーを切り捨てるのではなく、勉強会を主催して底上げを図ったり、対立する意見をまとめて解決策を提示したりするなど、組織の中でどう貢献できるかが具体的に記されている点が評価されるという。



また、よくある「成果を数字で表現せよ」という説に対し、トイアンナ氏は「客観的にわかれば数字でなくても良い」と断言した。無理に数字を作るよりも、何をしてどう改善したかが伝わることが重要だとする。さらに、「一文一意（一つの文章に一つの意味）」や「専門用語を使わず想像しやすい説明」を心がけることで、読み手である面接官にストレスを与えない配慮が必要だと説いた。トイアンナ氏は「ボコボコに添削された筆跡がわかるからこそ、良い文章だとわかる」と述べ、推敲を重ねる過程自体がビジネススキルとして評価されるとした。



解説の最後には、「結論ファースト」の重要性を強調した。情報の取捨選択が適切に行われ、冒頭の一文だけで何をしたかが分かるESこそが「本物の結論ファースト」であると定義する。動画では、これら10の要素を全て完璧に満たす必要はないものの、基本を徹底することで誰でも大手企業に通用するESが作成できると締めくくられた。