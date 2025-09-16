『うしろの正面カムイさん』2026年夏にアニメ化決定 お祝いイラスト公開
漫画『うしろの正面カムイさん』が2026年夏にテレビアニメ化されることが決定した。あわせて原作・えろき、作画・コノシロしんこよりコメントおよび記念イラストが公開された。
■原作・えろきコメント
連載1話目、マンガワンアプリの作者コメント欄に書いた「アニメ化」の伏線、6年越しに回収されました！！アニメ制作関係者の皆さま、ありがとうございます！！読者の皆さま、おまたせ(ハート)
■作画・コノシロしんこコメント
うしろの正面カムイさんアニメ化、とても嬉しいです！この作品に携わった全ての皆さまに感謝が尽きません。原作の読者の皆さまは勿論、未読の方々にも楽しんでもらえる作品だと思うのでぜひお楽しみに！
■あらすじ
「幽霊が見えるだけ」の普通の女子高生・シヅカ。 シヅカは幽霊を引き寄せる特異体質を活かし、有名な霊能力者・カムイの助手として働いている。 圧倒的な霊力を誇るカムイだが、その除霊は前代未聞なヤリ方でーーー！？“超”除霊の幕が開く!! エッッッッッッッッッッロイムエッサイム!!
