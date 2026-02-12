こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月12日は、ユナイテッドアローズの姉妹ブランド・green label relaxing（グリーンレーベル リラクシング）から、おしゃれでケアが楽チンな「ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ-」 がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【SALE／80%OFF】UNITED ARROWS green label relaxing ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ- ユナイテッドアローズ アウトレット トップス シャツ・ブラウス グレー ピンク ブルー 1,980円 （80%オフ） 楽天で購入する PR PR

ジャストルーズが今の正解。green label relaxingの防シワ仕様バンドカラーシャツが80％オフ！

きちんと見えて、どこか抜け感もある、green label relaxing（グリーンレーベル リラクシング）の「ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ-」 。オンもオフも軽やかに乗り切れる、ジャストルーズ型×防シワ機能付きのバンドカラーシャツが80％オフの超特価で販売中です。

green label relaxingの「ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ-」は、ジャストルーズ型を採用した1着。ゆったりとしたシルエットながら、肩幅は程よいドロップ感に設計されており、ラフになりすぎず上品に着こなせます。

襟元はすっきりとしたバンドカラー仕様で、顔まわりをシャープな印象に。春はカットソーの上から軽く羽織るだけでもサマになり、こなれたレイヤードスタイルが完成。

冬から春の間でも、カーディガンやニット、スウェットの下に仕込むだけで、春の訪れを感じさせるスタイリングが叶います。

ジャケットとも相性が良いのでビジネスカジュアルにもマッチするでしょう。シンプルながら計算されたバランスが、大人のワードローブにフィットします。

光沢ブロード×防シワで扱いやすいのも◎

素材にはコットンを使用したブロード生地を採用。つるっとした表面感とほのかな光沢があり、カジュアルにもきれいめにも対応できる品のよさが魅力です。

さらに、日常使いにうれしい防シワ機能付き。長時間の着用や洗濯後もシワが目立ちにくく、ケアの手間を軽減します。インナーとしてブルゾンやジャケットに合わせるのはもちろん、スウェットやニットの首元からちらりと覗かせる着こなしもおすすめ。1枚でもレイヤードでも活躍する汎用性の高さが光ります。

ジャストルーズ型の洗練シルエットと光沢ブロード×防シワ機能を備えた「ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ-」。羽織りにもインナーにも使える、着回し力の高い1枚です。

【SALE／80%OFF】UNITED ARROWS green label relaxing ブロード ジャストルーズ バンドカラー シャツ -防シワ- ユナイテッドアローズ アウトレット トップス シャツ・ブラウス グレー ピンク ブルー 1,980円 （80%オフ） 楽天で購入する PR PR

＞＞UNITED ARROWS LTD. OUTLETはこちら

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場