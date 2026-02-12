Image: Amazon

掘り出し物、見つけちゃった！

長らく続く物価高の影響で、さまざまなモノが高くなっているPCパーツ。今、PC周りの環境揃えようと思ったら、結構な出費を覚悟しないといけません。

…が！ タイミングってあるんだなぁ！ 見てくださいよこれ。

Dell SE2425HG 23.8インチ ゲーミングモニター 12,980円 Amazonで見る PR PR

DELLの23.8インチ フルHDゲーミングモニター。

Amazonのタイムセールにかかっていて、通常時から18％OFFで1万2980円とかなりのお買い得。というか、冷静におかしいレベル。昨年のブラックフライデーと同価格ですからね、これ！

ゲーミングモニターとして圧倒的コスパ

まず、タイトルでも数字を連呼しましたが、ゲーミングモニターとして、かなりうれしい仕様。

画面の滑らかさを示すリフレッシュレートは200Hzと大抵のゲームシーンには必要十分ですし、応答速度も高速モードで1ms GtoGと高速仕様。

VRR（可変リフレッシュレート）にも対応しているので、一部のゲームタイトルでの描画レスポンスの高速化なども期待できますねー。

視野角の広いIPSでポートも豊富、ビジネスにも有利

パネルが視野角の広いIPSってのも個人的にニッコリです。

半身にして画面を覗き込むとき、デスクでノートPCなどと併用するときは、視野角の広さは地味に効いてきますからね。

ちなみに、接続ポートもHDMI×2、Displays Portと豊富。PC＋ゲーム機を両方繋いで使い分けるとかも可能です。

パネル解像度はフルHDなので、高精細さやバカ広いデスクトップを求める人向けではありませんし、リフレッシュレートも上を見れば300Hzだの400Hzだのあります。でも、現実的に考えてこれだけのスペック満たしてれば、いわゆるゲームガチ勢ではないかぎり満足できるモニタだと思うんです。

安いうちに、回収しておきましょう？ この値段はガチです。（僕のゲーミングモニター、VRR非対応なのでこれ買っておこうかな…）

あ、そうそう…

Amazonベーシック シングルモニターアーム 4,906円 Amazonで見る PR PR

定番のAmazonベーシックモニターアームも置いておきますね。ガススプリング式で調整しやすいやつ。

一緒に買っても2万以下でデスク環境アップデートできますから。

