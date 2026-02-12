Image: Samsung

以前から今月開催が噂されていたSamsung（サムスン）の発表会Galaxy Unpacked。ついに正式から開催告知がありました。開催場所はサンフランシスコ。現地時間2月25日10時 、日本時間だと25日27時（26日午前3時）開催です。

配信を見る方法

発表会の様子は配信で世界中から視聴可能。配信場所は、Samsung公式ウェブサイト・Samsung Newsroom・Samsung公式YouTubeチャンネルの3箇所。

早くも新製品キャンペーンスタート！

サムスンは、新製品発表前からすでにキャンペーンをスタート。新製品を対象期間中に購入すると、サムスンオンラインショップのクーポン4,500円分がもらえます。

新製品や対象期間は後日（たぶん発表会後）に明らかになりますが、期待される新型スマホGalaxy S26を狙っている人は、事前に申し込みしておくのがよし。

何が発表される？

発表会の主役となるのは、フラッグシップスマートフォンGalaxy S26シリーズ。カメラのとんでもないズーム機能、覗き見防止ディスプレイと、ハードそのもののスペックよりも、新モデルで使える機能に注目が集まっています。

スマホと同時に発表されそうなのが、新型イヤホンGalaxy Buds4/ Buds4 Pro。昨年のデザインチェンジからさらに微調整。充電ケースはガッツリ変わるかも。ヘッドジェスチャー機能に注目です。

Source: Samsung