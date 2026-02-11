鳥羽周作シェフおすすめの「ペヤング」アレンジを実践　溶き卵につけるだけで劇的変化が！？

ミシュラン一つ星レストラン「sio」のオーナーシェフである鳥羽周作さんが、自身のXで驚きのアレンジを紹介しました。その名も「とんでもなく簡単に最高の飲めるほどうまいペヤング」。

用意するのは、カップ焼きそばのド定番「ペヤング」と「卵」のみ。調理後のペヤングを、ただ溶き卵につけて食べるだけという、いわゆる「すき焼きスタイル」です。あまりに手軽すぎますが、卵ひとつでそこまで劇的に変わるものなのでしょうか？気になったので、実際に試してみることにしました。

■ 「ペヤング」を2つ用意して検証開始

今回の検証にあたり、筆者はペヤングを2つ用意しました。まずは比較対象として、ひとつめのペヤングを普通に調理して食べていきます。

まろやかで甘みのある醤油ベースのソースが、中細の油揚げ麺によく絡み、何度食べても飽きの来ない味わいです。キャベツの甘み、鶏ミンチの旨味、そしてピリッと効いたスパイスが全体を引き締めています。

50年もの長きにわたり愛され続けた、言わば「完成された味」。ここに手を加える余地などあるのでしょうか……？疑問を抱きつつも、ひとつめを完食。いよいよここからが本番です。

■ 溶き卵にくぐらせた瞬間「え、うまい」

2つ目のペヤングにお湯を注ぎ、湯切りしてソースを混ぜ合わせます。そして、手元には溶いた生卵。手順という手順もなく、ただ麺を箸で掴み、溶き卵にくぐらせて口へ運ぶだけです。

いざ実食。ひとくち食べてみると……。

「え、うまい」

思っていた以上にはるかに「アリ」な食べ方です。先ほどまでスパイスでキリッと引き締まっていた味が、卵をまとったことで角が取れ、驚くほどまろやかで優しい味わいに変化しました。

ソースの旨味はそのままに、まるで別の食べ物に生まれ変わったかのような衝撃。確かにこれは「飲める」と言いたくなるのも分かります。

■ 「追い溶き卵」を敢行 一気に完食へ

しっかりと卵を絡ませながら食べ進めると、途中で卵が足りなくなってしまったため、急遽「追い溶き卵」を敢行。

ペヤング2個目の挑戦ではありましたが、全く飽きがこず、卵ののど越しの良さも手伝って一気に完食してしまいました。ごちそうさまでした。

個人的におすすめしたいのは、最初は普通にペヤングを食べ、途中から「味変」として溶き卵をくぐらせるスタイル。味のコントラストがよりはっきりと感じられ、最後まで新鮮な気持ちで楽しめます。

なお、鳥羽シェフによると、現在発売中の「ペヤング すき焼き風やきそば」でも合うほか、「のりたま」や「すき焼き味ふりかけ」をたくさんかけるのもおすすめとのこと。

家にペヤングと卵がある方は、ぜひ今すぐ試してみてください。いつもの焼きそばがご馳走に変わりますよ。

とんでもなく簡単に最高の飲めるほどうまいペヤング 普通にペヤングを作って溶き卵につけて食べるだけ それなのにペヤング好きの僕が間違いなく最高の食べ方と確信しました マジで最高す ちなみに今発売中のすき焼き味も合います とにかく今すぐなのにめちゃくちゃおいしいんで是非#秒レシピ pic.twitter.com/WPKQIlSvpP — 鳥羽 周作 (@pirlo05050505) February 6, 2026

