2023年8月29日の記事を編集して再掲載しています。

TシャツやYシャツの黄ばみ問題。

黄ばんでしまった白いTシャツ……。普通に洗濯するだけじゃ落ちないし、かといって毎回クリーニングに持っていくのはコスパが悪い！

コスパよく手軽に白シャツをキレイに。一役買ってくれたのは、ガンコな汚れ専用の洗濯石けんでした。

ガンコな汚れ専用の洗濯石けん

東邦 「ウタマロ石けん 専用ケース付き」 1,141円（税込）

“対・ガンコ汚れ石けん”こと、「ウタマロ石けん」。通常の洗濯では落ちにくい泥汚れ、化粧品汚れ、食べこぼし汚れなどを落としてくれる石けんで、洗濯前に使うだけで汚れた衣類をちゃんとキレイにしてくれる逸品なんです。

実は以前から使っていたのですが、ラーメンのスープがシャツに跳ねちゃった！みたいなときしか使ったことがなかったんですよね。なので、時間が経ってできた白シャツの黄ばみに使うのは今回が初めて。どのくらい黄ばみが落ちるのかドキドキ。

ちなみに石けん単体で販売されていることが多いのですが、僕は専用ケースと併せて使っています。これがあると保管場所にも困りませんし、手元がヌルヌル滑らないので快適ですよ。

黄ばんだTシャツをキレイに

首元が若干黄ばんでいるTシャツにウタマロ石けんを使っていきます。

写真だとわかりづらいかもしれませんが、肉眼で見るとけっこう汚れて見えました。この黄ばみがどの程度落ちるのか、試してみます。

まずは汚れた部分を水で濡らしたら、ウタマロ石けんを塗ります。ちょっと塗りすぎかな？と思うくらいでもOKなので、しっかり塗って汚れと石けんをなじませていきましょう。石けんが緑色だから、ちゃんと塗れているかどうかが分かりやすいところも◎です。

お次はもみ洗い。Tシャツに付いた緑⾊が消えるまでしっかり洗います。その後は、洗濯機に放り込んでいつもと同じように洗濯するだけ。時間が経って付いた黄ばみだったので、大きな違いが分かるほど落ちるかどうか心配ではありましたが……。ウタマロ石けんを信じて、いざ洗濯！

パリッとした白さ

商品ページによると、蛍光増白剤は安全性が確認されているものを使用しているとのこと。

予想以上に白くなりました！ しかもただ白くなったというより、パリッとした明るさを感じられますね。これだけ白くなってくれたら、買い替えずにまだまだ着続けられそう。

ちなみに、なんでこんなに白くなったかというと、ウタマロ石けんに含まれる蛍光増白剤のおかげみたいです。洗濯用石けんとしてしっかり汚れを落とすだけでなく、ここまで白さを回復してくれるのはありがたいな〜。

また、首周りが黄ばみかけているYシャツも、

ウタマロ石けんを使ったらこんな感じです。汚れ具合が微妙だったのでほとんど違いがわからないかもしれませんが、印字されていた黒文字がほぼ消えている様子は確認できます。ちゃんと、落ちてる。

洗濯前に1枚ずつゴシゴシしないといけないのは手間に感じてしまうこともあるけれど、ちゃんと汚れが落ちてくれるならそれくらいの手間はへっちゃらではないでしょうか。お気に入りTシャツ達は、「ウタマロ石けん」で真っ白ピカピカにしちゃいましょう！

