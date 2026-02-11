【川本 大吾】「日本一獲れる魚」は実は食卓に並ばない!?…国産マイワシ・サバの多くが「非食用」になる理由

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

魚種の偏りは消費者だけの問題ではない

全国津々浦々、各地の漁港で揚がる魚の種類は多岐にわたり、日々水揚げ量が変化するだけでなく、魚の大きさや鮮度などもまちまち。こうした中、これまで述べてきたように、大半の魚は小売りの主体であるスーパーで扱われないことから、消費者の選択の幅は狭まり、人気の魚が限られる状況が作り上げられている。

つまり、サーモンをはじめ大量に消費する魚が、ほんの一部の魚種に偏っているというのは、消費者だけの問題ではない。われわれがスーパーなどで魚を買う際、各地で揚がった多くの魚の中から、選んで調理し食べているわけではないからだ。

筆者はこうした現状を由々しき問題と認識している。自国で獲れた魚が一部しか売られず、その一方で、海外産と知らずに食べている魚が多いことが当たり前となっていては、元も子もない。まさに逆SDGsである。

人は、食べたことがない食材に対し、まったく興味がないというわけではないが、食べておいしいと感じたものを再び食べたくなる傾向がある。たとえば子どものころ、おいしく食べたものを思い出し、無性に食べたくなることがあるだろう。食べた経験がなければ、空腹の際も、頭に浮かんでこないから、食べたくなるはずはない。

漁港など産地関係者や流通の取り組みで、「見向きもされない国産魚の有効活用」といったテーマで未利用魚、つまりマイナーな魚をおいしく食べさせ、食べた人を驚かせるニュースを見たことがある。筆者もこれまでそうした記事を書いた経験はある。

「メジャーだが流通していない魚」をおいしく食べる

ただ、マイナーな魚が「おいしい」と知るよりも、メジャーでありふれた魚で、食用として流通していないもの、つまりイワシやサバといった大衆魚を「おいしく食べるようにしよう！」といった取り組みが必要だ。

「何のため？」と言われれば、それが日本の漁業・魚食を持続可能にすると同時に、今の魚の消費傾向を放置すれば、漁業のみならず、加工や流通・消費までを含めた水産業が、一層危機的な状況に陥ると考えられるためである。

令和の米騒動が始まった2024年から、米の価格が急騰し、大きな問題になっているが、魚は国産頼みと言えない現状がある。すでに多くの輸入魚をおいしく食べているため、国産の魚を工夫して選択的に消費しなければ、日本の漁業はさらに疲弊してしまうであろう。

近年、サンマやアキサケ、スルメイカの不漁が不漁が顕著になっている。サンマと同様、スルメイカについては2025年、漁が上向いて大きな話題となった。近海の小型イカ釣り漁の漁獲がにわかに好調となり、漁獲枠を超過してしまったため、農林水産省が漁の停止命令を出す事態に。スルメイカ漁への停止命令は、TAC（漁獲可能量）制度でスルメイカが追加された1998年以降初めてとなった。

低水準ながら想定を上回る漁獲が続いたことで、国は「留保枠」を融通し、漁獲枠をやや拡大するなど、柔軟な対応を図った。それでも総漁獲は3万トンに満たない。仮に枠にとらわれず、青天井で獲ったとしても、十数年前には年間20万トンほど獲れたころに比べれば、スルメイカも「不漁期」にあると言えるだろう。

「獲れる魚を獲ってその市場価値を上げていく」

温暖化に伴う海水温の上昇などにより、獲れなくなった魚がある一方で、かつて南の海域中心だったブリやサワラなどが、北日本周辺でも獲れるようになっている。さらに、「沖縄でよく獲れるグルクンが三重などで揚ったり、九州で獲れるバショウカジキが京都・舞鶴などの漁港で揚がるなど、魚の分布図は確実に変化している」（魚市場関係者）というのが現状だ。

こうした漁業資源の変化を受け、水産庁が2023年に立ち上げた「海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会」（学識経験者や漁業関係者などで構成）は、同年6月に行った取りまとめで、漁業経営安定化に向けた方策について提言を行う中で、次のように指摘している。

「著しい漁業環境の変化が起きている現状においては、経営リスクを分散し、漁業経営を維持していくためにも、獲れる魚を獲ってその市場価値を上げていく戦略も望まれる。漁法や漁獲対象魚種に関する制約を見直して、改善の努力を行う必要がある」

今後も、獲れる魚を獲って、その市場価値を上げていく戦略が求められるなら、国産魚の中でも、筆者がもっと利用すべきだと考える生産量ツートップのマイワシ、サバの小型魚の食用化を優先すべきではないか。

市場価値は、圧倒的多数を非食用にしていては実現できるはずはない。元々人が食べるために魚を獲っているわけだから、餌に回しているのであれば市場価値は上がらない。

もちろん現状で困難なのは承知の上である。漁港から流通、消費段階のさまざまな関係者に取材しても、首をかしげるケースが多かった。だが、これまで関係業者が行ってきた小型魚活用への取り組み例はあるほか、課題はある程度、明確なことから、たくさんおいしく食べられる可能性はある。

