◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという豪華布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。４位ドイツとは１・２ポイント差、距離に換算すると、わずか６０センチ差だった。

表彰式では４人そろって満面の笑顔で登場。銅メダルを首にかけられ、大会マスコット・ティナのぬいぐるみが贈られた。１本目の飛躍を終えて２位につけた日本。２本目は、３位で迎えた２番手の陵侑が９８・５メートルを飛び、２位に浮上した。３番手の高梨で３位に順位を落としたものの、二階堂が１０１メートルの大ジャンプで３位を死守した。

表彰式後の各選手コメントは以下の通り。

【丸山希】

「個人で取った時とはまた違った喜びもあってすごくうれしい銅メダルになりました。（今後の）力になるかなと思います」

【小林陵侑】

「うれしかったです。日本チーム全体でつかみ取ったメダルなので非常に重みがあります」

【高梨沙羅】

「個人戦で取ったメダルよりも、みんなで取らせていただいたメダルの方がうれしかったです」

【二階堂蓮】

「皆さんの応援のおかげでこうやってメダルが取れて本当にうれしいです。ラージヒル個人戦、そしてスーパーチームありますので、次こそは銅メダル以上を取りたい」

◇順位

〈１〉スロベニア １０６９・２点

〈２〉ノルウェー １０３８・３点

〈３〉日本 １０３４・０点

〈４〉ドイツ １０３２・８点

◆混合団体 各チーム女子２人、男子２人の計４選手で構成され合計得点で争われる。順番は女子、男子の順に交互に２回飛ぶ。１回目の上位８チームが２回目に進む。Ｗ杯では１２年〜１３年シーズンの開幕戦で初実施。世界選手権は１３年のバルディフィエメ大会で初採用され、伊藤有希、伊東大貴、高梨沙羅、竹内択で挑んだ日本が金メダルに輝いた。五輪では２２年北京大会から正式種目として採用され、日本は４位だった。