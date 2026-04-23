日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２２日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「詐欺＆悪徳商法にダマされやすい女＆疑り深い女」を進行。「疑り深い女」として登場したタレント・若槻千夏は「ニュースで見てたんですけど。すごい少額の、小銭ぐらいの（額）をちょっとずつ引き落とす詐欺が流行ってるみたいな。（被害額が小さくて）あんまり気付かないから。もう、いろんな人から吸い取って