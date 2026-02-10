結婚相談所「Presia」（広島市中区）が、婚活経験のある20〜50代の男性を対象に「女性の第一印象」に関する意識調査2026を実施し、結果を紹介しています。

【えっ？】婚活男性が幻滅する“行動”トップ3も！ 第1印象がよくなるアドバイスも！

調査は2026年1月に174人の男性を対象にインターネットで実施されました。

「初対面で一番最初に『目が行く（気になる）』箇所はどこですか？」と聞いたところ、「全体の雰囲気（姿勢など）」が56人と最も多く、次いで、40人の「目・目元、31人の「体型」、19人の「口元・歯」、11人の「服装」という順でした。さらに、「婚活の第一印象において、最も重要視する要素は何ですか？」と聞くと、3位は「愛嬌（あいきょう）・笑顔」で36人、2位は「顔の好み」で48人、1位は「清潔感」で59人でした。

そして、「外見において『一発でナシ』になる最大の減点要素は？」と質問したところ、3位は「髪がボサボサ」で28人、2位は「体型が好みでない」で47人、1位は「歯の黄ばみ・口臭」で64人という結果でした。

最後に、「第一印象があまり良くなくても、その後の交流で交際につながったことはあるか？」と聞いたところ、「ない（第一印象が全て）」が54.6％、「ある（覆せる）」が45.4％と意見が割れたということです。第一印象は非常に重要ですが、半数近くの男性は、その後の会話や振る舞い次第で評価を覆す可能性があることも示唆されていたようです。

