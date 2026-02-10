¡Ú°Â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ÛÀÇ½¤â¾å¡¹¤Ç¡¢14¥¤¥ó¥Á1¥¥í¤ÇÌó8.5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤Î¡ÖCHUWI CoreBook Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú°Â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ÛÀÇ½¤â¾å¡¹¤Ç¡¢14¥¤¥ó¥Á1¥¥í¤ÇÌó8.5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤Î¡ÖCHUWI CoreBook Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ìó8.5Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢14¥¤¥ó¥Á¤ÇÌó1kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀ¡¢½½Ê¬¤ÊÀÇ½¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¶âÂ°¥Ü¥Ç¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Îー¥ÈPC¡ÖCHUWI CoreBook Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¸ÍÅÄ»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È·Ú¤µ¤À¡£Å·ÈÄ¤ÈÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö°Â¤¤À½ÉÊ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢¤Þ¤¢¤Û¤Ü¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²Á³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£¥«¥éー¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î½ÅÎÌ¤Ç¡¢14¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ï1016g¡£1kg¤òÀÚ¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤13.3¥¤¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê14¥¤¥ó¥Á¤Ç¤³¤Î·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¶¼°ÒÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢CPU¤ËAMD Ryzen 5 6600H¤òÅëºÜ¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÀÇ½¤±¤Ã¤³¤¦½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥â¥ê16GB¡¢SSD 512GB¤È¤¤¤¦¹½À®¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï1920¡ß1200¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î16:10ÈæÎ¨¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¤ì¤¤¡×¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£USB Type-C¤ò3¥Ýー¥È¡¢HDMI¥Ýー¥È¤âÈ÷¤¨¡¢³ÈÄ¥À¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Îー¥ÈPC¤ò83ÅÀ¤È¹âÉ¾²Á¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¼Á´¶¤òÌó8.5Ëü±ß¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Þ¥·¥ó¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£ÄãÍ½»»¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª