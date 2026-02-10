1.2tÀÑ¤ó¤Ç1500km°Ê¾åÈô¹Ô¡ª À¤³¦½é¡ÖÌµ¿Í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó²ßÊªµ¡¡×Ãæ¹ñ¤Ç½éÈô¹Ô ·³»öÅ¾ÍÑ¤â»ëÌî
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ°ÎÏ¤ÎÌµ¿Í²ßÊªµ¡¡ÖYH-1000S¡×¤¬½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢³«È¯¸µ¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¤¤í¤¤¤í°ã¤¦¡ª¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¶îÆ°¤Î¡ÖYH-1000S¡×¤È¸¶·¿µ¡¤ò¸«Èæ¤Ù¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡³«È¯¸µ¤ÎÃæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YH-1000S¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ°ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎYH-1000(2025Ç¯5·î¤Ë½éÈô¹Ô)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Î¥ÃåÎ¦»þ¤Î³êÁöµ÷Î¥¤ÎÃ»½Ì¡¢ÀÑºÜÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢Èô¹Ôµ÷Î¥¤Î±ä¿¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿··¿µ¡¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÆ°Ìµ¿Íµ¡¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÃ»¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ°ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¹îÉþ¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´ÅÅÆ°¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤Ê±ä¿¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿YH-1000¤¬ºÇÂçÈô¹Ôµ÷Î¥1500km¡¢ºÇÂç±¿ÍÑ¹âÅÙ8000m¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ1200kg¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þÎÉ·¿¤ÎYH-1000S¤Ï¤³¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»Ô´Ö¤ò¤Þ¤¿¤°¹°è¤ÊÊªÎ®ÌÖ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»³´ÖÉô¡¦Åç¤·¤çÉô¤Ø¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢YH-1000¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¼«Î§Èô¹ÔÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥ÃåÎ¦¤«¤éÈô¹Ô¥ë¡¼¥È¤ÎÁªÄê¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£¸å¡¢Ê£¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÆ±»þ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ê·²¤ì¡ËÈô¹Ô¡×¤Î»î¸³¤â¿Ê¤á¤ë·×²è¤Ç¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¸½ºß¡¢¹âÅÙ1000m°Ê²¼¤Î¶õ°è¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤ò¹ñ²ÈÅª¤ÊÀïÎ¬»º¶È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌµ¿Í²ßÊªµ¡¤Ï¡¢Ì±´ÖÊªÎ®¤ÎÄã¥³¥¹¥È²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÊª»ñÍ¢Á÷¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï·³»öÅ¾ÍÑ¤Ë¤è¤ëÁ°Àþ¤Ø¤ÎÊäµëÇ¤Ì³¤Ê¤É¡¢·³Ì±Î¾ÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¡Ê·³Ì±Í»¹ç¡Ë¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î½éÈô¹ÔÀ®¸ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤«¤é¡¢Âç·¿¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤ò»ý¤Ä¼ÂÍÑµ¡¤Î³«È¯¤Ø¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£