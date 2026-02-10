¹â»Ô»á¤Î¡ÖºÆ¤Ó±¦·¹²½¡×¤Ï2·î22Æü¤ËÈ½ÌÀ¡Ä´ÚÆü´Ø·¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬8Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÚÆü´Ø·¸¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¤ÏÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯ÉÜ¤È¤Î¶¨ÎÏ´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬³ëÆ£¤Î·ü°Æ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿Îò»ËÌäÂê¤¬ÆÍ½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Íø¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢»ä¤ÈÁíÍý¤Îå«¤ò´ðÈ×¤Ë¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤è¤ê¹¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¼óÁê¤ÎÀµ¼°Áª½Ð¸å¤ËÁ÷¤ë½ËÅÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬SNS¤Ç¤Þ¤º½Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·îË¬Æü¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¶¦¤Ë¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤â»ý¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¥½Û´Ä¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿´ÚÆü´Ø·¸²þÁ±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤È¤â¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÚÆü´Ø·¸¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò½ä¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÏ©Àþ¤òÆ§½±¤¹¤ë¶¯¹Å¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Õºá¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À1993Ç¯¤Î¡Ö²ÏÌîÃÌÏÃ¡×¤ä1995Ç¯¤Î¡ÖÂ¼»³ÃÌÏÃ¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎAµéÀïÈÈ¤¬¹çã«¤µ¤ì¤¿Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±¦ÍãÅª¤Ê·¹¸þ¤ÎÉ½½Ð¤ò¼«À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÆâÀ¯¼£¤Î´ðÈ×¼«ÂÎ¤¬ÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£´ÚÆü¤Î³ëÆ£¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÍø¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£º£²ó¤ÎÁªµó°µ¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¹â»Ô¼óÁê¤¬ºÆ¤ÓÎò»Ë½¤Àµ¼çµÁÅª¤ÊÏ©Àþ¤Ø¤È²óµ¢¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£º¹¤·Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Ïº£·î22Æü¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÔÅö¤ËÆÈÅç¡Ê¥È¥¯¥É¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤ÎÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆµÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÝÅç¤ÎÆü¡×¤Î¹Ô»ö¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö±¦ÍãËÜÇ½¡×¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2013Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¼¡´±µé¤Ç¤¢¤ëÀ¯Ì³´±¤ò¹Ô»ö¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¹â»Ô¼óÁê¤ÏºòÇ¯11·î¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹Ô»ö¤Ë³ÕÎ½¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¯ÉÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬º£²ó¤Î¹Ô»ö¤ò¤É¤ÎÄøÅÙµÇ°¤¹¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î´ÚÆü´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦ºÇ½é¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÀïÎ¬ÅªÍ§·³¡×¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬Â¿¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÊý¼çµÁÅª¤Ê´ðÄ´¤ò·Ç¤²¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÂæÏÑ³¤¶®ÌäÂê¤Ç¿¨È¯¤µ¤ì¤¿ÃæÆü´Ö¤Î³ëÆ£¤¬Ä¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç¹ñºÝ³ØÂç³Ø±¡¤Î¥½¥ó¡¦¥è¥ë¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï36¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤ËÈæ¤Ù¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬Âç¤¤¯È¿Å¾¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤â¡¢ÅöÌÌ¤ÏÇË³Ê¤ÎÆ°¤¤òÁªÂò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£²å»³¡Ê¥¢¥µ¥ó¡ËÀ¯ºö¸¦µæ±¡¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥ß¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È»þÂå¤Î¹â»Ô¤È¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î¹â»Ô¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼óÁê½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢´ÚÆü¶¨ÎÏ¤ÎÏ¢Â³À¤È°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£