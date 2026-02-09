¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¤«¤é16Ç¯¡Ä37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊìÏÂ¹¨¤Î¡Èº£¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¿·À±ÃÂÀ¸
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê21¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¡Ê23¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï16Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤òÁû¤¬¤»¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¶È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÞ¼ÐÌÌ¤ò¡¢Àã±ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é³ê¹ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¼¤¤Àã¤ËÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃåÃÏ¡£¤½¤·¤ÆÀãÌÌ¤«¤é¿ÈÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡¦¹ñÊìÏÂ¹¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¶ÄÅ·¡£¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥é¥¤¥ó¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ù¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÊì¤Ï¸½ºß37ºÐ¡£2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¹ø¥Ñ¥ó¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤ËÉ¡¥Ô¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¤·°ìÌöÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×È¯¸À¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë