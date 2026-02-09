À¾Éð¿·½É±Ø¡õ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥Ö¥³¥¹2026¡Ù¤¬2/21³«ºÅ¡ª ¸½Ìò±Ø°÷È¯°Æ¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡À¾Éð¿·½É±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤äÅÅ¼ÖÆâ¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ï¡¼¤¬»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ª ¡Ø¥«¥Ö¥³¥¹2026¡Ù¤Ç¡È¥Í¥ªÅìµþ¡É¤Ê°ìÌë¤ò
¡¡2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌë´Ö¤«¤éÍâÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾Éð¿·½É±Ø¤È¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ²ñ¡Ø¥«¥Ö¥³¥¹2026¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Ìò±Ø°÷¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬Æñ¤·¤¤±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤äÅÅ¼ÖÆâ¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Î17³¬¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤¬ÆÃÊÌ¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ´Æ»¶õ´Ö¤È²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡È¥Í¥ªÅìµþ¡É´¶¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÈóÆü¾ïÅª¤Ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Êç½¸¿Í¿ô¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼100Ì¾¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó50Ì¾¤Î·×150Ì¾¸ÂÄê¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿·½É¥«¥Ö¥hall¡Á²ÎÉñ´ì²£Ãú¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë1000±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤è¤ê¡ÖÀ¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¡Á1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä¼ÖÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÁÀ¾Éð¿·½É±Ø¤ÈÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ²ñ¡Ú¥«¥Ö¥³¥¹2026¡Û¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔ¹Ã µÁ¶µ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ÜÀß¡Ë¤Ï¡¢À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî ¼þ°ìÏº¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë´Ö¤«¤é22Æü¡ÊÆü¡ËÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ»ÜÀß¤ª¤è¤ÓÀ¾Éð¿·½É±Ø¤Ë¤Æ¡¢À¾Éð¿·½É±Ø¤ÈÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ²ñ¡Ö¥«¥Ö¥³¥¹2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ëÀ¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸½Ìò±Ø°÷¤¬¡¢¡Ö±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤äÅÅ¼ÖÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÈ¯°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¼«Í³¤Ë»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¤±Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¿·½É±Ø¤ÈÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ²ñ
¡Ú¥«¥Ö¥³¥¹2026¡Û³«ºÅ³µÍ×
¡¡¢£³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¡Á22Æü¡ÊÆü¡ËÁáÄ«¤Þ¤Ç¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡¡¢£²ñ¾ì ¡§ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤ª¤è¤ÓÀ¾Éð¿·½É±Ø
¡¡¢£Êç½¸¿Í°÷¡§150Ì¾¡Ê¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼100Ì¾¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó50Ì¾¡Ë¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§20ºÐ°Ê¾å¡Ê¸øÅª¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡¢£»²²ÃÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¹¹°á¾ì½ê¤È¥¯¥í¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈA¡×¤Ë¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤ÇÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼17³¬¤ÎÀ¾ÉðÀþ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ËËÜ»ÜÀß2³¬¡Ö¿·½É¥«¥Ö¥hall~²ÎÉñ´ì²£Ãú¡×¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ßÊ¬¿©»ö·ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿½¹þ´ü´Ö¡¦ÊýË¡
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59 Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¿½¹þÊýË¡¡§À¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/¡¡
¢¨À¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥¿¥Ö¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤ÏÀ¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤ÏÀ¾ÉðÀþ¥¢¥×¥êÆâ¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Æâ¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£¿·½É¥«¥Ö¥hall¡Á²ÎÉñ´ì²£Ãú¡Ê2F¡Ë
¡¡¡È¥Í¥ªÅìµþ¡É¤È¡È¹¾¸Í¾ð½ï¡É¤¬¸òºø¤¹¤ëÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡Ö¿·½É¥«¥Ö¥hall¡Á²ÎÉñ´ì²£Ãú¡×¤Ç¡¢360¡ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£namco TOKYO(3F)
¡¡¥²¡¼¥à¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡Önamco TOKYO¡×¤Ç¡¢¸÷¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶áÌ¤Íè¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈA¡×¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼17³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¾ÉðÀþ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ÏÎ©Æþ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ³«Êü¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®°ìÃúÌÜ£²£¹ÈÖ£±¹æ
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±ÄµÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡¡HP¡§¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://tst-ent.co.jp/
¡¡ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/
