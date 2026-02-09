¡Ú¹ß»²¤Ç¤¹ASUS¡ÛÄ¶¹âÀÇ½¤Ë¤â¥Û¥É¤¬¤¢¤ë¡ÖASUS ProArt PX13 HN7306EA¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¹ß»²¤Ç¤¹ASUS¡ÛÄ¶¹âÀÇ½¤Ë¤â¥Û¥É¤¬¤¢¤ë¡ÖASUS ProArt PX13 HN7306EA¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£13.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀÇ½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀASUS¤Î¿··¿¥Îー¥ÈPC¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖProArt¡×¥·¥êー¥º¤Î2-in-1¥Îー¥ÈPC¡ÖASUS ProArt PX13 HN7306EA¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎCPU¡ÖAMD Ryzen AI MAX+ 395¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°µÅÝÅª¤Ê½èÍýÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤¬¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥½¥Õ¥È¡ÖCINEBENCH R23¡×¤Ç·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï3ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±»á¤â¡Ö13¥¤¥ó¥Á¤ÎÇö·¿¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤³¤ÎÀÇ½¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯Á´ÂÎ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¡¢¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï13.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢²òÁüÅÙ¤Ï2880¡ß1800¤È¹âÀººÙ¤À¡£2-in-1µ¡¹½¤Ë¤è¤ê360ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó1.4kg¤È¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬Ìó50Ëü±ß¤È¹â²Á¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òµá¤á¤ë¥×¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ñ¥ïー¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤ÎÀÇ½´ð½à¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
