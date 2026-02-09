初めての階段に緊張していた子猫が、立派な成猫に成長！ビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3万3000回を超え「むちむちで可愛いです」「階段マスターがおる」といったコメントが集まっています。

【動画：初めての階段で一段一段『慎重におりる子猫』→成猫になった現在…成長を感じるビフォーアフター】

子猫時代のドキドキ初挑戦

TikTokアカウント「tk」に投稿されたのは、猫ちゃんの成長を感じる「ビフォーアフター」動画です。まずは子猫時代。初めての階段に挑戦したときは、耳を横に寝かせる「イカ耳」状態で緊張感たっぷり。一段一段、慎重に下りる姿が印象的です。

ところが成猫になった現在は、足元を見ずに「タタタタッ」と軽快に駆け下りるまでに成長したのだそう！一段ずつ踏みしめるのではなく、人間が駆け足で下りるようなスピード感には驚きを隠せません。

大人になっても変わらない「ふみふみ」

おとなの猫になったとはいえ、赤ちゃん猫のような仕草もしているようです。毛布を前足で交互に「ふみふみ」。猫のふみふみは、母猫を思い出したり、眠いときにすると言われています。動画に登場した猫ちゃんもお母さん猫を思い出しているのかもしれません。

ふみふみも「こなれ感」がアップ

もちろんこのふみふみも子猫のときと比べると少しだけ違いが。子猫時代のふみふみは、少しぎこちなく、のどをゴロゴロと鳴らしてリラックスしているようですが、おめめはぱっちり！対して現在のふみふみは、うっとりと目を細めた表情が特徴的です。行動を比べることで、猫ちゃんの健やかな成長が伝わってくる投稿でした。

TikTokアカウント「tk」では、動画に登場した猫ちゃんの可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tk」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。