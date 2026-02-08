元AKB48メンバーで俳優の前田敦子さん（34）が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。息子が写真撮影したという私服ショットを披露した。

「息子が写真撮ってくれて」

前田さんは、「久しぶりの」といい、ブラウンジャケットとデニムパンツのコーデでさまざまなポーズをとる写真を5枚投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ootd」「#私服」とコメントを添えている。「息子が写真撮ってくれて表情まで演出してくれちゃってセレクトに曲も決めてくれて、、いい彼氏すぎるんだけどー！！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのジャケットを羽織り、大きなビジューがデザインされたデニムパンツを着用。壁の前に立ち、メガネをかけ、ブラウンのバッグを持ってポーズをきめていた。2枚目では、横を向いて振り返るショットを披露していた。3枚目では、頭の後ろに手を当て、ポーズをきめていた。

この投稿には、「優秀なカメラマンだね」「あっちゃん 素敵」「お綺麗、お可愛いです」「メガネのあっちゃん可愛すぎ！」「デニムのビジューが素敵」「本当におしゃれで憧れます」といったコメントが寄せられていた。