愛媛県は、デジタル技術を県内産業へ実装し、地域課題の解決と「稼ぐ力」の創出を目指すプロジェクト「トライアングルエヒメ（TRY ANGLE EHIME）」の成果報告会及び個別説明会を、全国8都府県11都市の計17会場にて順次開催します。

今年度の採択事業者による実装成果を発表する成果報告会（DEMO DAY）と、次年度（令和8年度）の応募に向けた個別説明会が、東京・名古屋・福岡・大阪・愛媛の各都市で実施されます。

開催期間：2026年2月19日（木）〜3月18日（水）

会場：全国8都府県11都市17会場

内容：成果報告会（DEMO DAY）、個別説明会・相談会

このイベントでは、AI・IoT・ロボティクス等の先端技術を活用し、農林水産、ものづくり、観光など多岐にわたる分野で進められた実装プロジェクトの具体的な成果が報告されます。

各会場では実装企業による事業概要の発表やトークセッション等が予定されており、愛媛県が掲げる「デジタル実装フィールドNo.1」の実現に向けた事業者による挑戦と共創の成果を体感できる内容となっています。

DEMO DAY 東京

日時：2026年2月20日（金）13:30〜17:00（開場13:00）

場所：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）

事業報告、採択企業による成果報告（6社）、トークセッション、令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキングが実施されます。

登壇予定企業は、キヤノンマーケティングジャパン、Quark、東芝、SCIEN、hacomono、MobiSaviの6社です。

DEMO DAY 名古屋

日時：2026年2月26日（木）16:00〜18:30（開場15:30）

場所：STATION Ai 3Fセントラルラウンジ（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32）

事業報告、採択企業による成果報告（6社）、トークセッション、令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキングが行われます。

登壇予定企業は、KUROFUNE、DeaLive、i Smart Technologies、TENHO、FRINGE、ミライ菜園の6社です。

DEMO DAY 福岡

日時：2026年3月3日（火）16:00〜18:00（開場15:30）

場所：COMPASS小倉（福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階）

事業報告、採択企業による成果報告（4社）、トークセッション、令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキングが実施されます。

登壇予定企業は、エー・スター・クォンタム、ソニーデザインコンサルティング、kikitori、サイボウズの4社です。

DEMO DAY 大阪

日時：2026年3月5日（木）16:00〜19:00（開場15:30）

場所：Blooming Camp（大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館3階）

事業報告、採択企業による成果報告（7社）、トークセッション、令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキングが行われます。

登壇予定企業は、IKETEL、AquaFusion、パナソニック、グリーン、ザブーン、Xsym、KENCOPAの7社です。

DEMO DAY 愛媛（県内3会場同時開催）

日時：2026年3月18日（水）13:00〜16:00（開場12:30）

登壇社数：計35社

トライアングルエヒメ過去最大規模のイベントとして、愛媛県内各地域の産業特性に合わせたテーマで、3会場同時に実施されます。

松山会場（愛媛県県民文化会館 真珠の間）では農林水産分野、観光分野、人材・地域課題全般等がテーマとなります。

今治会場（今治地域地場産業振興センター 展示ホール）では海事・タオル分野、新居浜会場（えひめ東予産業創造センター テクノホール）ではものづくり分野がテーマとして設定されています。

県内企業経営層向けAIセミナー

日時：2026年3月18日（水）16:00〜17:00

会場：松山会場（今治・新居浜会場にも配信）

DEMO DAY 愛媛の同日16:00より、AI技術を活用した県内産業の底上げと競争力強化をテーマにしたセミナーが開催されます。

旭鉄工／i Smart Technologies 代表取締役社長 木村哲也氏による基調講演が行われ、AI実装事例発表など、愛媛の現場での取組事例が紹介されます。

次年度応募に向けた個別説明会・相談会

次年度の「トライアングルエヒメ」へのエントリーを検討している企業向けに、個別相談会が実施されます。

事業概要説明やエントリーに向けた壁打ちなどを愛媛県職員と面談形式（マンツーマン）で行います。

関東エリア（東京・神奈川）

日時：2026年2月19日（木）13:00〜/14:00〜/18:00〜など会場により異なります

会場：東京大学協創プラットフォーム開発、NEXs Tokyo、KERNEL HONGO、TMIP、SHINみなとみらい

関西エリア（京都・大阪・兵庫）

日時：2026年3月6日（金）9:30〜/13:00〜など会場により異なります

会場：京都知恵産業創造の森（KOIN）、JAM BASE（大阪）、起業プラザひょうご

トライアングルエヒメ2.0について

愛媛県では、令和4年度よりデジタル・ソリューションと関連技術を県内事業者や自治体に実装し、地域課題の解決にチャレンジする「トライアングルエヒメ推進事業」を実施してきました。

「トライアングルエヒメ2.0」では、デジタル技術の現場定着・横展開を進め、愛媛県産業の「稼ぐ力」の強化や人材育成を推進するとともに、全国の共創拠点と連携し、新たなビジネスの創出につなげています。

全国17会場で開催されるDEMO DAYでは、AI・IoT・ロボティクスといった先端技術を活用した実装事例を直接見聞きすることができます。

デジタル技術の実装に関心のある企業にとって、具体的な成果や課題解決のプロセスを学べる貴重な機会となります。

個別相談会では、次年度のエントリーに向けた具体的なアドバイスを愛媛県職員から直接受けることが可能です。

