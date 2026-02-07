超小型電動エアダスター / あの感動を、もう一度夜空へ【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、風速31m/sの強力噴射と4段階の風量調節に対応し、ステータスを確認できる液晶画面を搭載した「200-CDADE006」を発売した。片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m/sという強力な噴射力を備えている。キーボードの隙間に入り込んだ細かなホコリや、PC内部の精密なパーツに付着したゴミも、ピンポイントで力強く吹き飛ばす。缶タイプと異なり、最後まで風力が衰えず安定した清掃作業が行えるのが特徴だ。
貝塚EXPO花火実行委員会は、2026年4月4日（土）、大阪府貝塚市の府営二色の浜公園 BLUEPARK および周辺エリアにて、「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka - Nishikinohama」を開催する。大阪・関西万博（EXPO2025）で多くの人が体験した“胸が熱くなる瞬間”や“未来への希望”。その興奮と感動を、2026年春の大阪でもう一度、夜空に描く。本大会の花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300m以上の展開と、最大10号（1尺）の打ち上げを予定している。花火本来の迫力と美しさに、大阪・関西万博に縁のある音楽などとシンクロする演出やプログラムも加えて、万博の余韻を楽しめる花火大会を目指す。
■簡単操作ですぐ聴ける！快適にテレビ視聴ができるワイヤレスイヤホン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」を発売した。本製品は、面倒なBluetooth設定やペアリング操作が一切不要。ヘッドセットの電源を入れるだけで、すぐにテレビの音声がワイヤレスで楽しめる。機械操作が苦手な人や、高齢者でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えるテレビ用オーディオ環境を実現する。送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型。使い終わったら置くだけで充電でき、ケーブルの抜き差しも不要だ。テレビとの接続も簡単で、日々の「ちょっとした手間」を減らすスマートな設計が光る。
■M84賞、Customer賞、フレームマン賞が決定！写真展『アートの競演 2026寒晴』【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、写真展『アートの競演 2026寒晴』において、写真を芸術として創作した作品25点の中から、M84賞、Customer賞、フレームマン賞の3賞を決定した。
■風速31m/s、液晶画面で状態が見える！超小型電動エアダスター
■人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
株式会社吉野家は、2026年2月5日（木）11時から2月19日（木）15時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。店内飲食はもちろん、テイクアウトでも利用できるため、自宅や職場でも吉野家の超特盛メニューを楽しめる。また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」がおいしくなって再販売する。※一部販売していない店舗がある
■大阪・関西万博（EXPO2025）開幕から約1年！あの感動を、もう一度夜空へ
■簡単操作ですぐ聴ける！快適にテレビ視聴ができるワイヤレスイヤホン
■M84賞、Customer賞、フレームマン賞が決定！写真展『アートの競演 2026寒晴』【Art Gallery M84】
■風速31m/s、液晶画面で状態が見える！超小型電動エアダスター
■人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
■大阪・関西万博（EXPO2025）開幕から約1年！あの感動を、もう一度夜空へ
