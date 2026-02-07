バレンタインデー・材料2つで簡単にできる「ミルフィーユハートチョコパイ」が話題「かわいい」「食べる音めっちゃいい」
バレンタインデーに最適な、材料2つで簡単に作れる「ミルフィーユハートチョコパイ」の作り方がインスタグラムに投稿され、動画再生426万回以上、4万4000「いいね！」が付く話題となっている（6日午後5時時点）。
【写真一覧】「絶対美味しい!!作ってみます！」ハート型がかわいいミルフィーユチョコパイの作り方
「簡単かわいいお菓子」をSNSで発信しているsachiさん（@sachi.cafe）が「サクサク美味しい」と投稿した、チョコパイの作り方は以下の通り。
【材料】
パイシート、「ヌテラ」
【作り方】
1：パイシート1枚を四等分（四角に切り）、「ヌテラ」を塗る
2：くるくる棒状に巻き、半分に折り曲げる
3：折り曲げたら向きを変えて、真ん中を切る。左右に広げるとハート型になる
4：「ヌテラ」が見える面に卵黄を塗って、予熱した200度のオーブンで15〜20分焼くと完成
この投稿にユーザーからは「かわいい そして絶対美味しい!!作ってみます！」「絶対美味しいやつですね こんなん30秒で無くなっちゃう」「ハートかわいい 食べる音めっちゃいい」「ありがとうございます。早速作ってみますね」「美味しそうな分厚さ」などの称賛の声が集まっていた。
