元乃木坂46の女優、タレント松村沙友理（33）が15日までにスタッフ公式Xを更新。“改名”を発表した。スタッフ公式Xはゼスプリキウイ公式Xのポストを引用した上で「さゆりんご改めさゆキウイになりました♡美味しすぎて改名しちゃいました」と愛嬌（あいきょう）たっぷりに発表。続けて「赤い蜜たっぷりさゆキウイ、ご賞味いかがですか？」と投げかけた。ゼスプリキウイ公式Xは松村が赤いドレスを着て「赤い蜜たっぷ