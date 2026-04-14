他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】不満や愚痴を溜めこんでしまいがちです 【Ａ】ひとりカラオケで思いきり気持ちを吐き出しましょう 不満を抱く相手に対して、自分の気持ちをうまく伝えられればよいのですが、なかなかそうもいきませんよね。でも、不満を抱えこんだままではストレスが溜まり、「感情・意志の境界」の混乱がますます加速してしまいます。 そんなときは、ひとりでカラオケに行き、音楽を流さずに