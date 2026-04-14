あふれ出る親愛の表現として、猫が娘さんの背中へ乗る。そんなほほえましい光景を写した投稿が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点でYouTubeで1.6万回再生され「5年経ってランドセルは背負わなくなったけど、今でもオデコは背負ってる」「ずっと仲良し姉妹」「ナウシカのテトみたいな関係が続いててめっちゃ可愛いw」といったコメントが寄せられました。 【動画：大好きな女の子の背中に乗るネコ→５年前を見てみると…『成