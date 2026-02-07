ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）、開会式が行われ、本格的な開幕を迎えた。今大会話題を呼んでいるのが、五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤澤五月。NHKの五輪番組に出演し、そのたびにユニホームの競技中とは異なる印象に「誰かと思ったらさっちゃん」「別人みたい」「全然雰囲気違うな」との声が相次いでいるが、直近のイベントで女子アナウンサーと共演したことも注目されている。

藤澤は開幕前に都内で行われたTEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」オープニングイベントに出演。MCを務めた元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈と2ショットを撮影し、それを中川アナがインスタグラムで公開した。

投稿で、中川は「藤澤選手とは共通の知り合いがいてずっとお会いしてみたい 憧れの選手のおひとりだったのでうれしい機会でした」「「笑顔がとーっても素敵で、色々おしゃべりさせていただいて待ち時間が楽しかったです」などとつづった。

コメント欄には「最高の2ショットですね」「中川さん藤澤さんどちらも美しいです」「意中の人に会えて良かったですね」「藤澤さんもすごく素敵ですね」「藤澤さんもすごく素敵ですね」などの声が寄せられた。藤澤の露出がにわかに注目の的になっている。



