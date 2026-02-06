酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【座ることすら許されない状況だった】

【お悩みNo.159】男の更年期で、とにかくやる気もありません。眠れない夜はどう過ごしたらいいでしょう？ また、将来もいろんな意味で不安で仕方ありません。どうすれば不安が消えますかね？【PN:やむなし・40代・男性・会社員】

【画像】東ブクロ氏の刹那的なまなざし

＊ ＊ ＊

――寝れないことってあります？

そらありますよ。寝る前のスマホやめろとか、テレビも消してとか言うけど、なんだかんだいって寝落ちが一番気持ちいいなと思うんで、やめられない。

むしろ眠れないのなら、寝ないでもいいんかなって思うんです。やりたいことやってて、気づいたら寝てるのがええんちゃうかと思いますけどね。

――まどろんでるときは確かに気持ちがいいです。

「ああ、コンタクト取ってへんなあ」とか思いながら、スーッと眠りに落ちる感じは、もう本当に気持ちがいい。寝ようと思って眠れないんだったら寝ようとしなければいいと思うんです。寝る準備をしたら余計に緊張するじゃないですか。

――寝る準備しないのがブクロ流。女の子と寝る時もなし崩し。

そうですね。自然の流れで行くのがいいと思います。付き合う約束を交わして、さあ寝ましょうって嫌ですね。「うわ、こいつ今から彼女なんか！」と思ったりしそうです。色々な意味でなし崩しで寝てしまう方が、背徳的で気持ちがいいんです。

――翌朝が早いのに寝れない時は不安に思う人も多そうです。

そんなときも、横になってスマホかテレビを見ればいいと思います。とりあえず横になってれば体力回復するっていうでしょう。

――ということはスキャンダル中も横になっていた。

そうです。座ることすら許されない状況でしたからね。どれだけ寝てもなかなか回復しませんでしたけど。

――質問者はこの先の人生の不安にはどう対処したらいいでしょうか。

それはもう考え出したらキリがない。どうせ明日も仕事あるわけですし、埋まってるスケジュールを考えることが大事。目の前のことを一生懸命やってたら、スキャンダルのあとも、結局どうにかなりましたし。

――その頃は相方が心の支えになっていたとか。

いや、たいしてなってないです。Youtubeでいじってくれたりはしましたけど。あの頃は主に女性に救ってもらっていましたね。

――「ちょっと弱ってるブクちゃん可愛い」みたいな。

あの子たちは元気かな。久しぶりに会ったら、「あの時助けていただいたブクロです」と挨拶しますね。あの頃は、時間がたくさんあったから、女の子には本当にお世話になりましたね。

――珍しく甘えちゃったりして。

逆に激しくしたんじゃないですかね。とにかく体力があり余ってましたから獣みたいだったかも。あの時のセックスが一番激しかったって思ってる子もいるかもしれませんね。

――ということは、眠れない夜は激しいセックスをするべきである。

そうです。今までで一番激しいセックスをして、俺もまだまだできるんだって思って欲しいですね。

【心持ちが変われば楽しくなる】

【お悩みNo.160】つまらない人生でした。今から一発逆転したいです。何かありませんか？【PN:身から出たレバー・40代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――人生の一発逆転を狙う中年男性は多そうです。

そもそもつまらないかどうかは自分で決めたらいけないと思うんですけどね。まあ、この人働いてはれば、宝くじも買えるわけですし、ギャンブルもある。起死回生の選択肢はいくらでもあるんじゃないでしょうか。

――それで破産したらもうあとがない気もします。

全財産をぶっこんで一文無しになったら、それはそれで周囲から「面白いなあ」って思われるかもしれない。そもそも人生の充実度はお金だけでは測れませんよね。

――もし明日一文無しになったらどうしますか？

とりあえず片っ端から知り合いの社長に連絡して、どこまでだったらご馳走してくれるか確認しますね。そうして、しばらくは働かなくても生きていけるなと安心するでしょう。

――逆転という発想はブクロさんの中にない。

確かに。思ったことないかもしれないです。売れてない時も、停滞してる気はしてなかったし、ゆっくりと成長してる実感はあった。賞レースを目指して、受かったら次はこれを目指そうって、いつも目標がありましたね。意外と地道にやってきたんですね。

――積み重ねることが大事。

一発で上に行くのもいいけど、40歳でも50歳からでも上を目指すことはできます。そもそも、この人は自分には何もないと思ってたとしても、他人から見たら、「いやいやこんな立派なことしてきてたやん」って思われてるかもしれないです。

――でも自信がないのかもしれない。

若い頃は綺麗な子とセックスできたら自信になってました。セックスした翌日は、まるで自分がモテ男みたいな気持ちになるんですよ。見た目も収入も何も変わってないのにですよ。

つまり、心持ちが変わったら毎日楽しくなるし、そうすると雰囲気も変わって、周りの女性からも一目置かれたりするんです。

――世間的な評価を変えるにはまずは自分から。

自分の中で自信を積み重ねていけばいいんです。トライしてダメだったら次にいきましょう。僕は何度失敗してきたことか。でも、美人とセックスできたのはたくさんコンパに行ったから。僕だって努力してきたんです。

☆新規お悩みを大募集！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ