衆議院議員選挙中のいま、自由民主党では応援弁士として高市早苗首相だけでなく、小林鷹之政調会長と小泉進次郎防衛大臣が各地で引っ張りだこの人気だ。その選挙活動を報告する小泉防衛大臣がXに「赤ちゃん抱っこ」をお願いされるとたびたび投稿して話題を集めている。臨床心理士の岡村美奈さんが、小泉防衛大臣になぜ「赤ちゃん抱っこ」を依頼する人が続いているのかについて分析する。

【写真】赤ちゃんギャン泣き！赤ちゃんを抱っこする小泉進次郎防衛相

＊ ＊ ＊

期待されているのは政策か、”赤ちゃん抱っこ”か。選挙戦で全国各地を応援演説に回っている小泉進次郎防衛相が、赤ちゃん抱っこを期待されることが増えたと自身のXに投稿した。

「何か、赤ちゃん抱っこを期待されてきてる…。しかも泣かないとガッカリされる（苦笑）。」という投稿に添えられた写真には、赤ちゃん連れで、抱っこ待ちする若いお母さんたちの姿がずらり。だがお母さんたちは、ただ赤ちゃんを抱っこしてもらうだけでなく、そこで赤ちゃんが泣くのを期待しているらしい。

ある日の投稿には「うちの子、抱っこしてくれますかー」というお母さんから、きょとんとした顔の赤ちゃんを渡されている小泉氏の写真が。ところが抱かれた赤ちゃんは顔を真っ赤してギャン泣き。それを見る小泉氏も笑い顔。「抱っこした結果がこの光景…。もはや定番に…。泣く子も黙るじゃなくて、黙る子も泣く…。」とポスト。別の日には「新たな展開。寝てる赤ちゃんを渡される」と、ぐっすり眠る赤ちゃんを落とさないように抱く様子や、「もはや赤ちゃん泣くと周りも喜んでいる…。」と抱かれて大泣きしている赤ちゃんと笑う小泉氏らの写真が公開された。赤ちゃんが泣くとみんなが喜ぶ、まるで”泣き相撲”のようだ。

「泣く子は育つ」という諺があるように、日本には古くから、神社などで力士に抱っこされた赤ちゃんが泣くことで、赤ちゃんの健康と成長を祈願するという”泣き相撲”という行事がある。元気に泣く赤ちゃんの声は邪気を払うといわれ、力強く元気に無事に育ってほしいとの願いが込められているという。身体が大きく力強い力士に抱いてもらうことでそのパワーをお裾分けしてもらい、我が子も健康で元気に成長してほしいとお母さんたちは願うのだろう。

小泉氏に赤ちゃん抱っこをと思うお母さんたちには、泣き相撲や力士の抱っことは別の意味もある。彼女たちはおそらく小泉氏の支持者かファンのはず。嫌いな人、苦手な人に大事な我が子を一瞬でも預けたいと思う親はいないし、不安や迷いもなく我が子を抱いてもらうには相手への信頼が必要だ。自分が赤ちゃんを抱いたまま握手するのは大変だし、政治家として人気があるだけでなく、家庭を守る良い夫、良い父親の印象が強い彼だけに、我が子も抱いてもらって小泉氏にあやかりたいと思うのかもしれない。

赤ちゃんが泣かないとガッカリされる、と投稿した小泉氏だが、期待満々のお母さんたちの顔に、赤ちゃんの笑顔とは真逆の失望が広がっていくのがはっきり見えるのだろう。お母さんたちが我が子が泣くのを期待するのは、泣いた子を抱く小泉氏の表情やリアクションが見たいから。どんな顔で笑うのか、苦笑いするか、それとも困ったような笑顔を見せるのか。赤ちゃんがギャン泣きすれば、それだけ小泉氏の表情やリアクションも大きくなるわけで、自分の子供によって引き起こされる小泉氏のリアルな表情の変化を間近で楽しみたいのだ。そんなちょっとしたワクワク感を持つお母さんにとってみれば、赤ちゃんが泣かないのは期待はずれ。がっかりするのはそのためだ。

どんな形にしろ、人気があるのは政治家としてプラスになる。赤ちゃん抱っこの行列はどこまで伸びていくのか、どんな表情を小泉氏が見せるのか、今後の彼のXに注目したい。