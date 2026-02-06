内外野こなす牧原がなぜか投手欄に、その後修正

野球日本代表「侍ジャパン」の最終ロースターが5日（日本時間6日）、WBC,Inc.から発表された。大谷翔平投手（ドジャース）の登録が「指名打者」であることにファンからは安堵の声が上がった一方で、ある選手が“投手登録”され、SNS上がざわついていた。

運営から発表された最終ロースター。15人が登録された投手の欄に大谷の名前はなかったが、一方でまさかの名前が。「Taisei Makihara」が投手欄に記されていたのだ。

ソフトバンクでプレーする牧原大成は内外野をこなすユーティリティープレーヤーで、昨年は二塁手としてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得していた。

投手欄に名前があったことにネット上では「投手もできるスーパーユーティリティ牧原大成」「ついにピッチャーも始める」「牧原大成さん、ついにピッチャーもできるようになってしまう」「待って！まさかの牧原大成投手登録笑」「おもろすぎる」「牧原大成投手爆誕」などと騒然となっていた。

なお発表後に牧原の名前は投手欄から消え、内野手欄に修正されることに。誤植だったようだ。



