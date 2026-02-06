【独占取材】当選同期の田中眞紀子が高市早苗に「強烈な喝」…「模倣するだけで独創性がない」「選挙の大義もない」「党の本流ではない」…党の御意見番が覚えた「強烈な違和感」とは

衆院選挙も最終盤を迎えたが……

2026年2月8日の投開票に向け、衆院選はいよいよ最終盤を迎えた。

自民党が優勢を保つ一方で、有権者の足元は混沌としている。

連日の大雪に見舞われた日本海側では、期日前投票数が前回比で3〜4割も減少。積雪により投票が困難な有権者は少なくなく、さらに投開票日当日も強い寒波によるさらなる大雪が懸念されている。さらに受験シーズンも真っ只中。子どもたちも家族も落ち着かない状況だ。

異例ともいえる状況下で進む選挙戦だが、有権者の視線は別の意味でも冷ややかだ。その中心にいるのは、高市早苗首相である。

「波紋を呼んだのは、NHK『日曜討論』の出演見合わせだ。投票の重要な判断材料となる党首討論を欠席しながら、同日夕方には愛知や岐阜で応援演説に立っていた。『握手の際、手を強く引かれ持病のリウマチが悪化した』との理由だが、他党の党首らからは『不完全燃焼だ』『再度、党首討論を希望する』などとの不満が漏れるのも無理はない」（全国紙政治部記者）

おまけに失言も相次ぐ。円安の進行に対し「外貨特会（外国為替資金特別会計）はホクホク状態」と発言したことで、政府は火消しに奔走。さらに旧統一教会との接点や宗教法人からの6000万円寄付、違法献金疑惑に夫の会社株式不記載問題など、足元からは次々と疑惑が噴出している。

一方の高市首相は解散に先立って行われた会見では「私が総理でよいのか、国民の皆様に決めていただく」と述べ、進退もかけた決断だと強調した。また、「与党の政策を本格的に進めるには国民の支持が不可欠」との認識を示し、消費税や防衛といった重要政策について、「国民の判断を求める狙いがある」とも語った。

とはいえ、解散に踏み切るほどの明確な大義は見えにくい。いまだ「早苗フィーバー」とも呼ぶべき高支持率を背に突っ走る首相。この異様な光景を、政界のベテランはどう見ているのか。

2014年に引退した後も、“政界の御意見番”として根強い人気を誇る政治家といえば、田中眞紀子元外相（82歳）だ。歯に衣着せぬ物言いで長年、存在感を示してきた。国政の第一線を退いた今も、その“眞紀子節”は健在だ。

現在は政治や選挙に関する取材や執筆の傍ら、庭仕事や料理を楽しむ穏やかな生活を送るが、その眼光はいまなお鋭い。

選挙より先に国民に目を向けて！

高市首相とは“初当選同期”である眞紀子氏は、開口一番、こう言い切った。

「今回の解散について、私は評価していない、むしろ呆れている」

その理由として、まず挙げたのは、約700億円に上る巨額の選挙費用だ。

「それほど多額の税金を使ってまで、今解散する必要性はあったのか。この資金は、減税や物価高対策などに充てるべきであった。選挙より先に、税金の使い方を考え、国民の生活に目を向けるべきではないか」

次に「解散の大義」である。眞紀子氏は次のように指摘する。

「衆議院選挙は外交、財政、立法など、その政権がやってきた結果に対し、有権者が評価する場。ところが今回は語るべき実績がないため、国民は判断のしようがない」

衆議院選挙の結果は次期首相の選出、すなわち「誰が国を動かすのか」に直結する。形式上は内閣の専権事項として解散はできるが、理由なき断行は「税金の無駄遣い」「議論から逃げた」などと、批判され、逆に票を減らすリスクを孕む。事実、野党や有権者からは疑問の声が噴出している。

こうした批判を受けてか、高市首相は1月26日放送の『報道ステーション』で、大越健介キャスターに対して「選挙の大義」を次のように弁明している。

《今回の自民党が掲げる選挙公約は、随分、内容が変わっている。高市内閣としては、これまでの行き過ぎた緊縮志向や未来への投資不足、これは私の内閣で断ち切りたいという思いから、積極ある責任財政に大転換した》（報道ステーションより一部抜粋）

彼女は自民党の「本流」ではない

それでも、「今、やるべき選挙なのか」という疑問は消えない。眞紀子氏は続ける。

「選挙期間中、国の機能はある程度、停止する。政治的空白と税金による負担を強いてまで、急ぐ理由はあったのか。突然、解散を持ち出した本当の理由は、裏金問題や旧統一教会（※世界平和統一家庭連合）と、自民党の関係を国会で追及されることを恐れた『自己都合解散』だからではないだろうか」

高市首相は、2026年1月27日、東京・秋葉原での第一声で「過半数を取れなかったら内閣総理大臣を辞めると申し上げた。何としても過半数をとらせてください！」と涙ながらに訴えた。だが、その涙の裏に、批判を冒してまで成し遂げたい具体的な国家像は見えてこない。

1993年の当選同期として、高市首相個人をどう見るか。眞紀子氏は言葉を選びながらも、厳しい見方を示した。

「高市首相は当選回数10回以上、議員在職期間は30年以上で、ベテランの政治家と言える。国会で田中・高市で議席を並べたこともある。

ただ、今の政権を見る上で大事な判断基準の一つは、彼女が自民党内の“本流”ではないということ。“亜流”であり、エピゴーネン（模倣者）である。

自民党は戦後、鳩山一郎、吉田茂（当時は自由党だが、のちに自民党の中核を担う政治家らを育成。保守本流の系譜の政治家だった、という意味から）、池田隼人、佐藤栄作、そして田中角栄ら、良し悪しは別として、名だたる総理大臣を輩出してきた。彼らは、経済成長や沖縄返還、日中国交回復、東京オリンピックや新幹線開通など、目に見える成果を出してきた。

高市首相の場合、閣僚経験はあっても、具体的な議員立法などの実績が見えづらい。そうした点から見ても、自民党内“亜流”と感じる」

眞紀子氏は衆院選挙後に期待

自民党の“亜流”として議員生活を送り、キャリアに比して成果が見えにくい背景を、眞紀子氏はこう推測する。

「切磋琢磨する仲間が少なかったのだろう」

政治の世界において、仲間の存在が欠かせない。高市首相もかつては清和会（安倍派）などの派閥に身を置いたが、その中枢で存在感を発揮してきたわけではない。自民党政治の本流から距離を置き、独自の政治姿勢を貫いてきたその歩みは、むしろ“マイノリティ”的な立場だったのではなかろうか。

もっとも、そうした孤高ともいえる立場ゆえに、今後の「伸びしろ」もあるのではないだろうか。眞紀子氏はわずかな含みをもたせた。

「今回の衆院選後に開花するのかもしない」

報道各社が行っている世論調査では、自民党の議席増が予測されている。ある程度、議席を回復させた段階で、本格的な「高市カラー」を打ち出す狙いもあるのだろう。

もっとも眞紀子氏が強い懸念を抱くのは、現在の政治情勢の不安定さだ。高市内閣は発足以来、高水準を維持している一方で、自民党への不信感は根強く、支持率は伸び悩む。

国民に寄り添う政治なのか

野党側も公明党が連立を離脱した後、立憲民主党との新党『中道改革連合』を結成。ただ、離党者や他党からの合流など、政界は混迷を極めている。

「『中道改革連合』もなぜ突然合併したのか理由がわからない。今回の衆議院選挙後も、結局は今と同様、11もの政党が乱立して、不安定な状態が再び続くのではないかと心配している」

自民党についても、いわゆる「裏金議員」の比例代表で重複立候補や世界統一家庭連合（旧統一教会）問題への説明不足など、国民感覚との乖離も目立つ。

高市内閣の支持率も6割を超え、高い水準を保っているものの、この選挙戦では2001年の小泉純一郎内閣時の8割超、2009年の鳩山内閣の7割超のような熱狂的な空気を感じることはできない。

それどころか、投票所に行くこと自体を負担とする有権者も少なくない。北海道や東北、北陸などの日本海側では連日の大雪に見舞われ、学生たちは受験シーズン真っただ中。

「こうした状況にもかかわらず、選挙を強行したことで、“国民不在”を感じさせる場面が強調され、“国民に寄りそう政治”であるか、疑問が残る状況だ。

公示後、7日も経った2月2日に至っても、東京の我が家には投票用紙はまだ配達されてきておらず、仕方なく、2月2日には私は身分証明書持参で投票してきた」

政治家と国民が対話をする場が必要

しかし、高市首相に疑問を抱きつつも、「野党にも期待できない」との声もある。

この問いに対し、眞紀子氏は「非常に難しい問題だ」と前置きをした上で、選挙制度そのものを見直す必要性を訴えている。

「小選挙区制は、政権安定に寄与する一方で、候補者の本質が見えにくい。中選挙区制も課題はあるものの、政策で切磋琢磨する政治家は育てやすかった」

最後に、眞紀子氏はこう語った。

「野党も細分化していて、政策や候補者の顔もわかりづらい。今後は、その解消策として、例えば、候補者に簡単なペーパーテストを実施したり、候補者全員による立会演説会を開いてはどうかと。有権者が、質問に耐え得る候補者かどうか、見極められる機会を作ってもいいのではないか。

また、多くの有権者が“本物の政治家”に直接会う機会が少ない。政治家は選挙の時だけではなく、普段から政治家と国民が対話する場を作るべきなのだ」

現政権への不信が募るばかりの田中氏だが、痛快な「マキコ節」は健在だった。”ご意見番”の声が高市総理に届くことを願うばかりだ。

