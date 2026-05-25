中道改革連合で、２月の衆院選で落選した前議員らの離党が相次いでいる。今後の支持拡大が見込めないことが主な理由で、２２日までに立憲民主党出身者１１人が党を離れた。中道改革への合流を検討している立民でも地方議員の離脱が加速し、「泥船からの脱出」の様相を呈している。（三歩一真希、横浜支局石塚柚奈）「一番の原因は、選挙目当てで受け皿作りをした姑息（こそく）さだ」政界引退と離党意向を表明した江田憲司