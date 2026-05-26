中道改革連合は今月、惨敗した2月の衆院選総括を取りまとめた。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「惨敗したのは、野党第1党としての王道の選挙戦から逃げたからだ。なのに、総括ではその根本的な敗因分析から逃げている」という――。写真＝共同通信社中道改革連合の議員総会に臨む野田佳彦氏＝2026年2月18日、国会 - 写真＝共同通信社■「衆院選惨敗に関する総括」をみた率直な感想最後まで読み通すのが苦痛だった。中道改革連合