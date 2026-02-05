たまごっちと一緒に英語が楽しく身につく『たまごっちのプチプチおみせっち ゆるっと英会話』

『たまごっちのプチプチおみせっち ゆるっと英会話』（宝島社）が2026年2月10日に発売される。

【写真】本書限定特典・特製シールが付録に

本書は人気ゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズに登場するセリフを通して英会話を学べる一冊。

「もう こないからねー」「じつはかいぎを ぬけだしてきているのです」など、ほかの英会話本にはあまりない、たまごっちらしさあふれる個性的なひと言ながら、日常会話で使えて応用も利く実用的な表現をたっぷり掲載。

それぞれのフレーズに文法解説と会話例、発音確認用の音声ダウンロード付きなので、たまごっちの世界を楽しみながら、使える英語をしっかり身につけることができる。

そのほか紙面ではシリーズ最新作『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』内で使えるアイテムの「あんごう」も掲載。本書限定特典として、くちぱっちやまめっちなど、人気キャラクターが英語を話している特製シールが付属される。

本書のほか「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズの公式ファンブック『祝20しゅ～ねん! たまごっちのプチプチおみせっちファンブック』（宝島社）が2025年6月11日に発売された。

