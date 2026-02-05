この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【該当してない？】不幸な人生になる理由と対処法／喜びや楽しみが感じられなくなる状況がコレだ！」と題した動画を公開。人生が不幸だと感じる人が陥りがちな状況と、そこから抜け出すための具体的な対処法について解説した。



動画でRyota氏は、人生が不幸になる要因はある程度決まっていると指摘する。その中でも特に大きな要因として「苦手な人と一緒にいること」を挙げた。同氏は、さまざまな学問で共通して言われていることとして、「嫌なんだけど一緒にいなきゃいけないっていう状態」が人生の苦しみにつながると説明。夫婦関係の研究を例に出し、関係が良好でない場合は「一人でいるよりも幸福度が半減しちゃう」と警鐘を鳴らした。この問題への対処法として、苦手な人と一緒にいる時間を少しでも減らし、他に安心できる場所を持つことが重要だと述べた。



次に、生活習慣が乱れる仕事も不幸を招く大きな原因であると指摘。交代制や夜勤、極端な激務などは健康面と精神面の両方に悪影響を及ぼし、結果として人生の幸福度を大きく下げてしまうという。もし現在の仕事がそれに該当する場合、期間を区切って働く、あるいは多少収入が下がっても健康を守れる仕事に転職するなど、キャリアプランを見直すことを勧めた。



さらに「家族仲が悪い」ことも不幸につながる重要な要素だと語る。親子であっても価値観や性格は異なるため、ある程度の年齢になっても一緒にいるとぶつかり合いが増えるのは自然なことだという。Ryota氏は、親子を「一番近い身近な他人」と捉え、必要であれば一時的にでも実家を出るなど物理的な距離を取ることも一つの解決策になるとアドバイスした。



人生をより良くするためには、完璧を目指すのではなく、現状から「プラス1点」を積み重ねる意識が大切だという。紹介された要因に心当たりがある人は、まずは一つでも改善できる点を見つけることから試してみてはいかがだろうか。