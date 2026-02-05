スウィーツでできたカルーセル（回転木馬）！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。
今回は、お菓子な世界観がたっぷり詰まった「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」を紹介します。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」グミキャンディー、ミニスナックケース付き
価格：1,400円
販売期間：2026年3月9日〜
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」ほか
東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、キュートなミニスナックケースが登場！
今回のデザインは、スウィーツでできたカルーセル（回転木馬）をイメージ。
パステルカラーの屋根や土台がかわいらしく、トップにはチョコレートとチョコスプレーでデコレーションされたミッキーシェイプの飾りがついています。
ケースの中の木馬やお城のデザインも、お菓子みたいなポップな仕上がり。
バッグやリュックにつけて持ち歩きたくなるかわいいデザインが魅力です☆
スウィーツでできたカルーセルをかたどったデザイン！
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
