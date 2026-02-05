リクライニングしたままだと寝落ちしそう？

PC作業のため良い椅子や机を揃えても、猫背になって首や肩を痛めていたら宝の持ち腐れ。姿勢が悪くなるのは、自分とモニターとの距離や高さ、角度が合っていない可能性があります。

グータラしながらPC作業

Bauhutte (バウヒュッテ) の「ロングモニターアームMS」（税込12,800円）は、真っ直ぐ伸ばすと全長約76cm。顔の前にモニターを持ってこられます。デスクの上を縦横無尽に動かせるので、チェアをリクライニングした状態でも見やすく調節できちゃいます。

一般的なモニターアームは、2本のアームがひとつになったものばかり。最長45〜55cm程度にしか伸びません。だけど「ロングモニターアームMS」は、3本のアームが一体化しているので1本分長いんですね。

3本目はメカニカルスプリング式アームで、上下の高さ調節が軽々行なえます。モニター真裏のVESAマウントは角度も変えられ、90度回して縦型にすることも可能です。

Image: Bauhutte

耐荷重は10kgで、34インチのウルトラワイドモニターでもキープできます。アームはケーブルを這わせられるようになっており、設置に使う六角レンチがくっつくクリップもあります。工具はすぐどっかにいっちゃうので地味に助かる機能ですね。アームは1本のシングルタイプと、最大3枚までのモニターを設置できるマルチタイプが選べます。

事務仕事だけでなく動画視聴やゲームなどでも、リラックスした姿勢に合わせてモニターが動けば楽チンですよね。なのに「背もたれを倒してグッタリした状態でも仕事し続けられるなー」とか思ってしまった私は、ちょっとワーカホリック気味なのかも？

バウヒュッテ ロングモニターアームMS 12,800円 Amazonで見る PR PR 13,980円 楽天で見る PR PR

Source: Bauhutte