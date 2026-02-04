【Amazon：各社 チョコレート菓子】 セール中

Lindt（リンツ）「チョコレート テイスティングセット」

Amazonにて、各社のチョコレート菓子が割引価格で販売されている。

対象商品には、Lindt（リンツ）の「チョコレート テイスティングセット」や、maison du miel（メゾンデュミエル）の「マカダミアとキャラメルのショコラサンド」（5個入り）、VANILLABEANS（バニラビーンズ）の「ショーコラ & パリトロ（4個入）セット」など、バレンタインのプレゼントや自分へのご褒美などにぴったりなチョコレート菓子が多数ラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□セール対象商品ページ

Lindt（リンツ）「チョコレート テイスティングセット」

バレンタイン限定フレーバー2種を含む、16種類のリンドールをアソートしたテイスティングセット。

maison du miel（メゾンデュミエル）「マカダミアとキャラメルのショコラサンド」（5個入り）

「マカダミアとキャラメルのショコラサンド」はリッチな味わいのショコラとほろ苦いキャラメル、たっぷりのマカダミアナッツのお菓子。