『ポケパーク カントー』入場制限を見直し 車いすの人は入場サポート
人気コンテンツ『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、よみうりランド内で2月5日にオープンする。目玉の「ポケモンフォレスト」エリアは、5歳未満の子ども、110段の階段を上れない人などは入場制限が設けられていたが、公式サイトでは「ポケモンフォレスト」入場制限の見直しに関して」と題して、車いすの人に対しては階段昇降車を使用した入場サポートができると発表した。
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
目玉は施設内になる全長約500mのエリア「ポケモンフォレスト」で、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森を舞台に、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できる。
また、階段や急な上り坂がある自然豊かな森であることから、トレーナーの安全を守るために入場制限があり、来場日時点で満5歳未満の子ども（保護者の抱っこやベビーカーの利用、保護者等の付き添いがある場合でもNG）、110段の階段を上れない人など、公式サイトの「チケット情報」に記載の入場制限項目に該当する人は入場できない。
具体的には、「酒気を帯びている方」「妊娠中の方」「心臓疾患等の持病をお持ちで、ポケモンフォレストのご利用により症状が悪化する恐れのある方」「ご自身で110段の階段を安全に上り下りすることが困難な方」「スタッフのお願いや指示に従っていただけない方」が入場制限に該当。
車いすの人については「ポケモンフォレストのエントランスから続く比較的傾斜の少ないエリアへの、階段昇降車を使用した入場サポートがございます。入場にあたってご不安な点などございましたら、受付スタッフにおたずねください。その他のお客様同様、当日の天候や安全面での状況等により、安全を確保できないとスタッフが判断した際や、スタッフのお願いや指示に従っていただけない場合は、入場をご遠慮いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください」と伝えた。
