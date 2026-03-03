東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第39回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。本連載では、その育成の秘密に迫っていく――。選手獲得競争で後れを取るなかでも、ユース世代最高峰の高円宮杯Ｕ−18プレミアリーグへの復帰を果たした東京ヴェルディユースphoto Miki Sanoトップチームが長らくJ2に甘んじ、ユースチームが高円宮