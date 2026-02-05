2026年2月5日、よみうりランド遊園地内にポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』がグランドオープン！同日にグランドオープンセレモニーが実施され、ピカチュウ・イーブイとともにテープカットが行われました☆ よみうりランドポケモン」屋外常設施設『ポケパーク カントー』グランドオープンセレモニー  開催日：2026年2月5日（木）会場：『ポケパーク カントー』（〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015