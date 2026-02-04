基本の餃子 カリッとジューシー失敗なし！【材料】（4人分）餃子の皮 40枚豚ひき肉 150~170g白菜 1/6個塩(もみこむ用) 小さじ 1ニラ 1束塩(もみこむ用) 少々<合わせ調味料>ショウガ汁 1片分酒 大さじ 1塩コショウ 少々しょうゆ 大さじ 1/2ゴマ油 小さじ 2片栗粉 大さじ 1.5サラダ油 適量<つけダレ>酢 大さじ 2しょうゆ 大さじ 2ラー油 適量【下準備】1、白菜はみじん切りにして塩でもみ、約10分位おく。水分が出たらしっかり水気を絞る。2、ニラは細い小口切りにして塩でもみ、水分が出たら水気を絞る。【作り方】1、ボウルに豚ひき肉、白菜、ニラ、＜合わせ調味料＞の材料を入れ、よく混ぜ合わせる。2、餃子の皮を手に取り、1の種を大さじ1位のせ、皮のフチに水をグルッと薄く塗り、しわをよせながら包む。3、フライパンにサラダ油を中火で熱し、餃子を並べて底がこんがりと焼けるまで焼く。4、熱湯を餃子が1/4つかるくらいまで入れ、強めの中火にかける。蓋をして弱めの中火で約3〜4分蒸し焼きにする。5、蓋を取り、強火にして底の水気を完全に飛ばす。サラダ油を少量、縁から流し入れ、カリッと焼き、焼き面を上にして盛り＜つけダレ＞をつけていただく。【このレシピのポイント・コツ】エビを軽く叩いて一緒に混ぜ合わせると、プリプリした食感が加わり、美味しいですよ。餃子は作ってから時間がたつと水分が出てくっつくので、乾いた布巾の上に薄く片栗粉を敷いて並べ、皮が乾かないように上からも布巾を掛けておいて下さい。餃子を作った日に食べない場合は、作ってすぐラップに包んで冷凍にしておくと保存もききます。