この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【12人産んだ助産師が解説】陣痛は怖くない！痛みの正体は「生理痛の延長」と考えるだけでお産がラクになるワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人を出産した助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「出産が前向きに？陣痛がラクに？ ソフロロジー法分娩」と題した動画を公開。コロナ禍で妊婦教室に参加できず、出産に不安を抱える妊婦に向けて、陣痛の痛みを前向きに捉える「ソフロロジー法」の考え方を解説した。

多くの初産婦は、先輩ママや母親から陣痛について「鼻からスイカが出るくらい痛い」「ダンプトラックに轢かれる感じ」といった大げさな表現で恐怖を植え付けられがちだとHISAKOさんは指摘する。しかし、陣痛の感じ方は人それぞれであり、必ずしも皆が同じような激痛を経験するわけではないと説明した。

HISAKOさんによれば、陣痛は子宮の収縮によって起こる痛みであり、痛む場所も「お腹が痛い」と感じる人もいれば、「お尻が痛い」「腰が痛い」「太ももが痛い」など多種多様であるという。氏自身も5人目の出産の際、寝返りを打った瞬間に腰に激痛が走り、ぎっくり腰になったと思い込んだところ、それが実は陣痛の始まりだったというエピソードを披露。この経験から初めて「腰に来る陣痛」を実感したと語った。

ソフロロジー法の本質は、陣痛を「怖いもの」と捉えて身構えるのではなく、受け入れることにあると氏は解説する。怖いという先入観で筋肉が硬直すると、かえってお産が進みにくくなるため、リラックスすることが重要だという。そのための具体的なイメージとして、HISAKOさんは「陣痛は生理痛である」と考えることを提案した。

陣痛も生理痛も、子宮が収縮する痛みという点では同じメカニズムである。そのため、「鼻からスイカ」のような未知の痛みとして恐怖するのではなく、「これは生理痛の延長線上にある、知っている種類の痛みだ」と捉えることで、過度な不安が和らぎ、リラックスしやすくなるという仕組みだ。怖い先入観を捨て、自分の体が経験したことのある痛みの延長だと考えることが、ソフロロジー出産を成功させる第一歩となるのかもしれない。お産を控えている人は、このイメージトレーニングを試してみてはいかがだろうか。