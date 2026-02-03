JTA台北―那覇線が就航 観光署長、台湾と沖縄の往来拡大に期待／台湾
（桃園空港中央社）日本トランスオーシャン航空（JTA）は3日、台北（桃園）―那覇間に国際線定期便を就航させた。1日1往復運航する予定。桃園国際空港で行われた記念セレモニーで交通部観光署（観光庁）の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は、台湾と沖縄の往来のさらなる拡大に期待を示した。
那覇からの初便は桃園空港到着後、消防車による放水アーチで歓迎を受けた。JTAは2011年以降、複数回台湾にチャーター便を運航していたが、国際線定期便の運航は初めて。
日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所（大使館に相当）の片山和之代表（大使に相当）はあいさつで、昨年の訪日台湾人旅行者数は延べ676万人を超え、2年連続で過去最高を更新したと紹介。JTAの桃園―那覇線の就航で台湾から沖縄への交通利便性が高まるだけでなく、観光の魅力向上にもつながると語った。
JTAによると、同路線はボーイング737-800型機で運航する。初便はジンベエザメの姿をデザインした特別塗装機「結ジンベエ」で運航された。今後も可能な限り特別塗装機を投入する方針で、将来的には1日2往復運航する可能性もあるという。
座席数はプレミアムエコノミークラスが20席、エコノミークラスが145席。
（呉睿騏／編集：齊藤啓介）
