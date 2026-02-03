投資に関する情報を解説するYouTubeチャンネルを運用するYouTuberのかぶまるさんが2026年2月2日にXを更新し、動画の収益化が無効になったことを報告した。

収益化無効の理由は「大量生産されたコンテンツ」

かぶまるさんはチャンネル登録者数約5.45万人の「ゆっくり解説動画」を運用している。

かぶまるさんは1月28日にXで、YouTubeチャンネルが3度目の収益化無効処分になったことを報告。「AquesTalkとAIを使った動画作成は限界かもしれません」と、音声合成エンジンとAIの使用が原因ではないかと推測し、「再審査請求は出しますが、一旦動画はお休みいたし新しい道を探そうかと思います」と明かしていた。

その後、かぶまるさんは2日にXで「【ご報告】YouTube収益化が無効が確定しました。6年間の思い出を削除し、ゼロから出発します。」という記事を公開し、「本日、YouTube Partner Program（YPP）再審査請求が却下され収益停止が正式に確定しました」とあらためて報告した。

理由については「大量生産されたコンテンツ」とのことだが、「それ以上の詳細は、教えてもらえませんでした」と明かし、「『どの動画がダメだったのか』『具体的に何を改善すればいいのか』何も教えてもらえないんです」とつづった。

「いつ何が起こるかわからない」

なお、かぶまるさんによると、90日後に再申請はできるとのことだが、「原因がわからないまま同じ活動を続けても、きっと同じことの繰り返し」「 仮に復活できても、またいつ剥奪されるかわからない」という理由から、「6年分の動画を、すべて削除します」と決断したとのこと。

今後についてかぶまるさんは「ゼロから、自分の声でやり直します」「ボイトレしながら（笑）、下手でも自分の声で、一から動画を作っていきます」と決意。

最後には、「いつ何が起こるかわからない。 だから、収入源は分散させなきゃいけない」「ゼロからのスタート、頑張ります。これからも見守っていただけたら嬉しいです」とつづっていた。