¡¡¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï2Æü¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡ÖJagabee¡Ê¤¸¤ã¤¬¥Ó¡¼¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ê¤É17ÉÊÌÜ¤ò¡¢6·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é½ç¼¡ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ÎÁÛÄê²Á³Ê¤¬5¡Á30¡óÄøÅÙ¾å¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¤¸¤ã¤¬¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤Ê¤É3ÉÊÌÜ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â75¥°¥é¥àÆþ¤ê¡Ë¤¬30¡óÄøÅÙ¾å¤¬¤ê¡Ö¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤ÎÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï280±ßÁ°¸å¤«¤é370±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¡Ö¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¡Ê55¥°¥é¥àÆþ¤ê¡Ë¤Ï160±ßÁ°¸å¤«¤é170±ßÁ°¸å¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê60¥°¥é¥àÆþ¤ê¡Ë¤Ê¤É¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£