カルビーの「ポテトチップス」カルビーが「ポテトチップス」の一部商品で包装を白と黒の2色で販売することが11日、分かった。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられる。近く正式に発表する。白と黒になるのはポテトチップスの「うすしお味」や「コンソメパンチ」などで5月下旬以降の出荷分からとなる。大手小売関係者によると、カルビー側から既に通知が届いているという。印刷